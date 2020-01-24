ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصاً، والإصابات إلى 830 حالة، حسب بيان لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وأوضح البيان أن 24 حالة وفاة سُجلت في مقاطعة "خوبي" الذي بدأ فيها المرض بالتفشي، وحالة واحدة في مقاطعة "خبي" القريبة من العاصمة بكين.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس بلغ 1072 شخصاً، تأكد إصابة 830 منهم، في حين بلغ عدد المدن التي فرضت فيها الحكومة الصينية الحجر الصحي إلى 8 مدن.

وأكدت السلطات أن المواصلات توقفت تماماً إلى مدن ووهان، وهوانغ غانغ، وإيجوو في مقاطعة خوبي، مشيرة إلى إمكانية فرض الإجراءات نفسها على بعض المدن والبلدات التابعة للمقاطعة.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظراً لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وأول مرة كشفت فيها الصين عن الفيروس الغامض، كان في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان.

وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت لجنة الصحة في بلدية ووهان أنها صادفت "مرضاً غامضاً" لدى 27 شخصاً لديهم اتصال مع سوق هوانان للمأكولات البحرية في المدينة.