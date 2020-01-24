سياسة
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ترمب سيعلن عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء القادم ويصفها بـ "الخطة العظيمة"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيكشف عن خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" قبل اجتماعه بالجانب الإسرائيلي الثلاثاء المقبل، والسلطة الفلسطينية وحماس تتوعدان.
ترمب سيعلن عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء القادم ويصفها بـ "الخطة العظيمة"
الرئيس الأمريكي سيعلن خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) قبل الثلاثاء المقبل  / AP
24 يناير 2020

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن" قبل يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين قبل هبوط طائرته في فلوريدا.

ويجتمع الرئيس الأمريكي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، حسب إعلان البيت الأبيض.

وقال ترمب "في مرحلة ما قبل الاجتماع (مع نتنياهو وغانتس)، ربما سنعلن عن الخطة قبل ذلك بوقت قصير"، ووصفها بـ"الخطة العظيمة".

وحول رد فعل الفلسطينيين على الخطة، توقع ترمب أن يكون "سلبياً في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها".

وأكد ترمب أن إدارته تحدثت مع الفلسطينيين بإيجاز وستتحدث إليهم مجدداً.

من جانبها، هددت الرئاسة الفلسطينية بـ"اتخاذ إجراءات"، إذا ما تم الإعلان عن صفقة القرن الأمريكية بصيغتها الحالية. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "سنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال، ونُحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

كما توعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ"إفشال الخطة الأمريكية.

وقالت حماس "كل محاولات تمرير هذه الصفقة سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده".

و"صفقة القرن" تشير إلى خطة سلام أعدتها إدارة ترمب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين. 

وأعلن الرئيس محمود عباس، خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ "صفقة القرن"، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

وأوقفت الإدارة الأمريكية، بالعامين الماضيين، كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

بدورها، أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة في ديسمبر/كانون الأول 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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