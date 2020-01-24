سياسة
2 دقيقة قراءة
الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 13 فلسطينياً على الأقل
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، فجر الجمعة، بعد أن توافد مئات المقدسيين تلبيةً لحملة "فجر الأمل"، واعتقلت 13 فلسطينياً على الأقل بينهم امرأة وصحفيان.
الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 13 فلسطينياً على الأقل
المئات توافدوا على المسجد الأقصى للمشاركة في حملة "فجر الأمل"  / وسائل التواصل
24 يناير 2020

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، الجمعة بعد انتهاء صلاة الفجر، وحاولت إخلاءه من المصلين. وواجه المصلون الاقتحام بالتكبيرات والهتاف.

وقد توافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، رفضاً للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجدين (الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل)، في محاولة للسيطرة الكاملة عليهما.

وجاءت الحشود تلبيةً لحملة "فجر الأمل" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف مواجهة التضييقات الأمنية المتواصلة على المصلين.

وتشمل تلك الإجراءات التضييقية نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان لإعاقة حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش السيارات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 فلسطينياً على الأقل، منذ فجر الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، حسب مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي.

وأشار المركز إلى أن المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء القدس، واعتقلت عدداً من الشبان بينهم سيدة وصحفيان، كما استدعت آخرين للتحقيق.

وعلى جانب آخر، أضرم مستوطنون يهود النار في مسجد "بدرية" جنوبي غرب القدس، الجمعة، مما تسبب في حرق أجزاء من المسجد.

كما خط المستوطنون شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدار المسجد. وقام أهالي بلدة بيت صفافا بإخماد النيران قبل أن تلتهم المسجد بأكمله.

وعادة ما تتعرض المساجد والبلدات الفلسطينية لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل المستوطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us