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وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن ترمب سيُعلن عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل، وأنقرة تُعلن أنها لن ترسل مزيداً من القوات ما دامت الهدنة بليبيا مستمرة.

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وسائل إعلام إسرائيلية: ترمب سيُعلن عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرّر نشر "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل. [الأناضول]

وتحدثت القناتان "12" و"13" الخاصتان، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأمريكية (لم تسمِّهما)، عن أن البيت الأبيض سيصدر خلال 24 ساعة بياناً بخصوص نشر تفاصيل "صفقة القرن". [TRT عربي]

وأوضحت القناتان أن ترمب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لزيارة واشنطن الثلاثاء المقبل، للقائهما ووضعهما في إطار تفاصيل الصفقة، لنشرها قبل الانتخابات الإسرائيلية. [الأناضول]

جاوش أوغلو: لن نرسل مزيداً من القوات ما دامت الهدنة بليبيا مستمرة

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل مزيداً من المستشارين العسكريين والقوات إلى ليبيا، ما دام وقف إطلاق النار فيها قائماً. [الأناضول]

وقال جاوش أوغلو في حوار مع وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الخميس، إن ألمانيا هي التي ستحدّد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظّم. [TRT عربي]

وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير/شباط القادم، لافتاً إلى اتخاذ منظمة الأمم المتحدة قراراً بحظر السلاح على ليبيا. [TRT عربي]