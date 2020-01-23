قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرّر نشر "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

وتحدثت القناتان "12" و"13" الخاصتان، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأمريكية (لم تسمِّهما)، عن أن البيت الأبيض سيصدر خلال 24 ساعة بياناً بخصوص نشر تفاصيل "صفقة القرن".

وأوضحت القناتان أن ترمب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لزيارة واشنطن الثلاثاء المقبل، للقائهما ووضعهما في إطار تفاصيل الصفقة، لنشرها قبل الانتخابات الإسرائيلية.

ويؤيّد نتنياهو وغانتس نشر الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما اعتُبر تغييراً في موقف غانتس الذي كان يعتبر نشرها قبل الانتخابات تدخُّلاً فيها.

والثلاثاء أعرب غانتس عن تأييده نشر الصفقة قبل الانتخابات في إسرائيل.

وكان من المفترض أن يصل جاريد كوشنر، كبير مست شاري الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، إلى إسرائيل للمشاركة في منتدى "الهولوكست" الخامس الذي يُعقد في القدس الغربية، ولقاء نتنياهو وغانتس لمناقشة تفاصيل الصفقة.

إلا أنهما لم يتمكنا من القدوم بسبب سوء الأحوال الجوية، كما ذكرت القناة "12".

وصفقة القرن هي خطة سلام أعدّتها إدارة ترمب، ويتردّد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين صفقة القرن، لأنها تُخرِج القدس واللاجئين والحدود من طاولة التفاوض.

ووقفت الإدارة الأمريكية في العامين الماضيين، كل أشكال الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والمستشفيات في القدس الشرقية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

بدورها وقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرار ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.