سياسة
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أردوغان يستقبل ميركل في إسطنبول اليوم
يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور تركيا استجابة لدعوة سابقة وجهها الرئيس التركي لميركل.
أردوغان يستقبل ميركل في إسطنبول اليوم
ميركل خلال وصولها إلى إسطنبول / AA
24 يناير 2020

تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً لبيان سابق صدر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان وميركل سيعقدان لقاءً للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون بين أنقرة وبرلين، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي بينهما، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، نظراً إلى تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، على رأسها الملفان الليبي والسوري، وفقاً لما ورد في البيان.

وستتضمن زيارة ميركل إلى تركيا مشاركتها برفقة أردوغان، في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى التعليمي والاجتماعي التابع للجامعة التركية-الألمانية في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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