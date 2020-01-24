تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً لبيان سابق صدر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان وميركل سيعقدان لقاءً للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون بين أنقرة وبرلين، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي بينهما، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، نظراً إلى تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، على رأسها الملفان الليبي والسوري، وفقاً لما ورد في البيان.

وستتضمن زيارة ميركل إلى تركيا مشاركتها برفقة أردوغان، في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى التعليمي والاجتماعي التابع للجامعة التركية-الألمانية في إسطنبول.