سياسة
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وزير الخارجية التركي: أرسلنا مستشارين لليبيا لا كتائب مقاتلة
أوضح وزير الخارجية التركي أن موافقة جميع الأطراف المشارِكة في مؤتمر برلين حول ليبيا، على مخرجاته الـ55، تعتبر بداية جيدة لحل الأزمة القائمة في هذا البلد. وأشار إلى أن بلاده أرسلت مستشارين لليبيا ولم ترسل كتائب مقاتلة.
وزير الخارجية التركي: أرسلنا مستشارين لليبيا لا كتائب مقاتلة
جاوش أوغلو: لم نرسل مئات الكتائب المقاتلة إلى ليبيا  / AA
23 يناير 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده أرسلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، عدداً محدوداً من المستشارين العسكريين "وليس مئات الكتائب المقاتلة".

وأوضح في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية، أن موافقة جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، على مخرجاته الـ55، تعتبر بداية جيدة لحل الأزمة القائمة في هذا البلد.

وشدد جاوش أوغلو على وجوب التزام أطراف الصراع في ليبيا، بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وافق على البيان الختامي لمؤتمر برلين، والبند الإضافي الذي ينص على امتناع كافة الأطراف المعنية عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن "خليفة حفتر، لم يُبدِ موقفاً إيجابياً أو سلبياً حيال مخرجات مؤتمر برلين".

ولفت إلى أهمية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود تركيا وروسيا، مبيناً أن أكبر مصلحة لتركيا في ليبيا، هو إحلال الاستقرار والسلام في هذا البلد.

وتابع قائلاً: "إذا استمرت الحرب في ليبيا، فإن استقرار المنطقة سيكون مهدداً، واستندنا في دعمنا لحكومة السراج إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولدينا اتفاقية تعاون أمني مع ليبيا".

والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن مليشيات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالاً لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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