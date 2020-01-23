قال المتحدث باسم مجلس "السيادة الانتقالي" في السودان، محمد الفكي سليمان، الأربعاء، إن المجلس رفض طلباً من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتمديد حالة الطوارىء في البلاد.

ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارىء في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف سليمان لوكالة الأناضول أن "رئيس الوزراء قدم طلباً إلى مجلس السيادة بتمديد حالة الطوارىء، والمجلس رفض الطلب".

وأوضح أن "تقدير المجلس أنه لا حاجة لتمديد الطوارىء، في ظل استقرار الوضع في البلاد."

وتابع: "مجلس السيادة فوّض رئيسه عبد الفتاح البرهان للقاء رئيس الوزراء، والاستماع إلى حيثيات ودوافع طلبه، ثم عرضها على المجلس في اجتماعه القادم (لم يحدد موعداً)، وبناء على هذه الحيثيات، سينظر المجلس في تمديد حالة الطوارىء من عدمه".

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير/شباط الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو/تموز الماضي، حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.