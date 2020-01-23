سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يرفض طلباً من حمدوك لتمديد الطوارئ
قدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلباً إلى مجلس السيادة الانتقالي لتمديد حالة الطوارىء، بيد أن المتحدث باسم المجلس أكد أن الأخير قرر رفض هذا الطلب.
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يرفض طلباً من حمدوك لتمديد الطوارئ
مجلس السيادة الانتقالي يرفض طلب حمدوك تمديد حالة الطوارئ / AFP
23 يناير 2020

قال المتحدث باسم مجلس "السيادة الانتقالي" في السودان، محمد الفكي سليمان، الأربعاء، إن المجلس رفض طلباً من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتمديد حالة الطوارىء في البلاد.

ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارىء في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف سليمان لوكالة الأناضول أن "رئيس الوزراء قدم طلباً إلى مجلس السيادة بتمديد حالة الطوارىء، والمجلس رفض الطلب".

وأوضح أن "تقدير المجلس أنه لا حاجة لتمديد الطوارىء، في ظل استقرار الوضع في البلاد."

وتابع: "مجلس السيادة فوّض رئيسه عبد الفتاح البرهان للقاء رئيس الوزراء، والاستماع إلى حيثيات ودوافع طلبه، ثم عرضها على المجلس في اجتماعه القادم (لم يحدد موعداً)، وبناء على هذه الحيثيات، سينظر المجلس في تمديد حالة الطوارىء من عدمه".

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير/شباط الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو/تموز الماضي، حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us