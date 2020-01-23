سياسة
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مطار معيتيقة يعلن تعليق الملاحة الجوية بعد تهديدات مليشيات حفتر
علّقت إدارة مطار معيتيقة الدولي الملاحة الجوية في المطار حتى إشعار آخر، بعد ساعات من تهديد مليشيات خليفة حفتر بإسقاط الطائرات المدنية التي تقترب من المجال الجوي للعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها اعتباراً من الخميس.
مطار معيتيقة يعلن تعليق الملاحة الجوية بعد تهديدات مليشيات حفتر
مطار معيتيقة الدولي في طرابلس تعرّض، الأربعاء، لقصف بستة صواريخ من نوع غراد / Reuters
23 يناير 2020

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي قرب العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية في المطار حتى إشعار آخر، بعد ساعات من تهديد مليشيات خليفة حفتر بإسقاط الطائرات المدنية التي تقترب من المجال الجوي للعاصمة ومحيطها.

وقالت الإدارة، في بيان، إن الرحلات الجوية سيتم تحويلها إلى مطار مصراتة اعتباراً من الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري: "نعلن حظراً جوياً فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار ستتعرض للرد، والحظر يمتد من مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس) إلى شرق مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وشواطئ طرابلس".

وأضاف أن كافة الطائرات المدنية والعسكرية التي تدخل المجال المحدد في الحظر، ستكون أهدافاً مشروعة، وأن الدفاعات الجوية بدأت تنفيذ الحظر.

وقبل ذلك، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الأربعاء، بستة صواريخ من نوع غراد، دون الإشارة إلى حجم الخسائر البشرية أو المادية.

واعتبرت أن القصف "تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر".

والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن قوات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالاً لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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