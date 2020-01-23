سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2020
مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة / AP
23 يناير 2020

أهم الأحداث:

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة، وحكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎.

الجديد على TRT عربي:

قضية بيزوس.. كيف وصل بن سلمان إلى هاتف مالك أمازون وواشنطن بوست؟

السباق نحو الاستيطان.. دعاية انتخابية إسرائيلية على حساب الفلسطينيين

شاهد!

ما الفيروس الذي يخشاه العالم اليوم؟

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة

اندلعت مواجهات مساء الأربعاء، بين قوات الأمن والمئات من المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت. [TRTعربي]

واحتشد مئات المحتجين قرب مقر مجلس النواب وسط بيروت، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع وتجديد الرفض لحكومة دياب. [الأناضول]

وقال مراسلTRT عربي أحمد شلحة إن "المتظاهرين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما طرابلس والبقاع قبل قليل، واستفزهم مشهد التحصينات الأمنية الإضافية التي أقامتها القوات الأمنية عند مدخل البرلمان". [TRTعربي]

حكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎

أعلنت الحكومة الليبية الأربعاء، رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا⁩ المزمع عقده الخميس، في الجزائر، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية الموالية لحفتر⁩. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي المقرر عقده الخميس، بالعاصمة الجزائرية. [الأناضول]

وأوضح أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري (صبري بوقادوم) أرجع معالي الوزير سبب الرفض إلى حضور ما يُسمّى وزير خارجية (الحكومة) المؤقتة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وقرار المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا‎".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us