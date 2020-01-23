أهم الأحداث:

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة، وحكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎.

الجديد على TRT عربي:

قضية بيزوس.. كيف وصل بن سلمان إلى هاتف مالك أمازون وواشنطن بوست؟

السباق نحو الاستيطان.. دعاية انتخابية إسرائيلية على حساب الفلسطينيين

شاهد!

ما الفيروس الذي يخشاه العالم اليوم؟

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة

اندلعت مواجهات مساء الأربعاء، بين قوات الأمن والمئات من المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت. [TRTعربي]

واحتشد مئات المحتجين قرب مقر مجلس النواب وسط بيروت، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع وتجديد الرفض لحكومة دياب. [الأناضول]

وقال مراسلTRT عربي أحمد شلحة إن "المتظاهرين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما طرابلس والبقاع قبل قليل، واستفزهم مشهد التحصينات الأمنية الإضافية التي أقامتها القوات الأمنية عند مدخل البرلمان". [TRTعربي]

حكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎

أعلنت الحكومة الليبية الأربعاء، رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا⁩ المزمع عقده الخميس، في الجزائر، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية الموالية لحفتر⁩. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي المقرر عقده الخميس، بالعاصمة الجزائرية. [الأناضول]

وأوضح أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري (صبري بوقادوم) أرجع معالي الوزير سبب الرفض إلى حضور ما يُسمّى وزير خارجية (الحكومة) المؤقتة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وقرار المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا‎".