سياسة
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حكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في بيان أصدرته الأربعاء، رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩ المزمع عقده الخميس، في الجزائر، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية الموالية لحفتر‬⁩.
حكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع دول الجوار بالجزائر‎
حكومة الوفاق الليبية تعلن مقاطعتها اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩ المزمع عقده في الجزائر / Getty Images
22 يناير 2020

أعلنت الحكومة الليبية الأربعاء، رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩ المزمع عقده الخميس، في الجزائر، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموازية الموالية لحفتر‬⁩.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي المقرر عقده الخميس، بالعاصمة الجزائرية.

وأوضح أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري (صبري بوقادوم) أرجع معالي الوزير سبب الرفض إلى حضور ما يُسمّى وزير خارجية (الحكومة) المؤقتة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وقرار المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا‎".

ويترأس عبد الله الثني ما يُعرف بالحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً، في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، والموالية لخليفة حفتر.

وسبق للجزائر أن استضافت خلال السنوات الماضية، اجتماعات لوزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا، لبحث الأزمة، إلا أن هذا الإطار التشاوري توقف خلال الأشهر الماضية.

وعرضت الجزائر خلال مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد، استضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين لبحث اتفاق سياسي للأزمة.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أجهض آنذاك جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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