ارتفع عدد قتلى هجمات النظام السوري والمقاتلات الروسية الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد إلى 5 مدنيين.

وأفاد مرصد تعقُّب حركة الطيران التابع للمعارضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران الحربي الروسي استهدف مدينة معرة النعمان وبلدة كفرومة وقرية سرجة بريف إدلب ومدينة أتارب وقرية حميرة التابعة لمحافظة حلب، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأوضح المرصد أن قوات النظام أيضاً نفذت غارات على مدينة أتاربة وعدد من قراها وقرى دير غريب ومردباس وشيخ أدريس الريف الجنوبي في إدلب.

كما نفذ النظام هجوماً برياً على قرية تلمنس جنوبي إدلب.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لوكالة الأناضول بأن مدنيَّين اثنين قُتلا في مدينة الأتارب وواحد في قرية حميرة وواحد في مردباس وآخر في تلمنس، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

والثلاثاء، قتل 26 مدنياً جرّاء استهداف طائرات حربية روسية الأحياء السكنية في ريفَي حلب و إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد.

فيما قتل 79 مدنياً ونزح 31 ألفاً و500 آخرون، جرّاء هجمات النظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، منذ 12 يناير/كانون الثاني، تاريخ سريان وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي.

وفي 9 يناير/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.