سياسة
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مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة
اندلعت مواجهات مساء الأربعاء، بين قوات الأمن والمئات من المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت. وذلك بعد ساعات من إعلان دياب تشكيل حكومة جديدة بعد لقاء جمعه بالرئيس ميشال عون.
مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لبنانيين ببيروت رفضاً للحكومة الجديدة
مواجهات عنيفة تندلع بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين رافضين للحكومة الجديدة قرب مبنى البرلمان وسط بيروت / Reuters
22 يناير 2020

اندلعت مواجهات مساء الأربعاء، بين قوات الأمن والمئات من المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت.

واحتشد مئات المحتجين قرب مقر مجلس النواب وسط بيروت، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع وتجديد الرفض لحكومة دياب.

وأصيب عدد من المحتجين بحالات إغماء نتيجة إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع تجاههم، وذلك إثر إزالتهم الأسلاك الشائكة من أمام مقر البرلمان.

وقال مراسل TRT عربي أحمد شلحة إن "المتظاهرين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما طرابلس والبقاع قبل قليل، واستفزهم مشهد التحصينات الأمنية الإضافية التي أقامتها القوات الأمنية عند مدخل البرلمان".

وأضاف شلحة أن المتظاهرين حاولوا إزالة حاجز حديدي أقامته قوات الأمن أمام البرلمان ولم يتمكنوا من ذلك، ثم اندلعت الاشتباكات.

من جانبها، قالت قوى الأمن في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن قواتها "تعرضت للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهرة".

ودعت المتظاهرين لوقف "الاعتداءات" على عناصر الأمن وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظاً على سلامتهم.

في السياق نفسه، كتب الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر تويتر، أن 4 فرق طبية تابعة له متمركزة وسط بيروت، لتلبية النداءات الطارئة وإسعاف المصابين عند الحاجة.

على صعيد متصل، نفى تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري، أي علاقة له بالاحتجاجات وسط بيروت. وقال في بيان، إن القيادة أصدرت "توجيهاً.. بالامتناع عن المشاركة في أية تحركات على صورة ما يجري في وسط بيروت".

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت قناة تلفزيونية محلية أن المتظاهرين وسط بيروت ينتمون إلى "تيار المستقبل"، ويقومون برشق قوى الأمن بالحجارة.

ومساء الثلاثاء، أعلن حسان دياب تشكيل حكومته عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت. وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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