سياسة
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حزب سوداني يحذر من الاعتماد على منح السعودية والإمارات في الموازنة
حذر رئيس حزب الأمة السوداني من خطر اعتماد موازنة بلاده العامة على "المنح والهبات الخليجية من السعودية والإمارات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي"، في وقت يمر السودان بأزمات مالية كبيرة وبعجز مالي يصل إلى 360 مليون دولار.
حزب سوداني يحذر من الاعتماد على منح السعودية والإمارات في الموازنة
حزب سوداني معارض يحذر من الاعتماد على المنح الخليجية من السعودية والإمارات / AP
22 يناير 2020

حذر رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي الأربعاء، من اعتماد الحكومة على هبات تأمل في الحصول عليها من السعودية والإمارات من دون وجود تعاقد حقيقي حولها، ما يشكل "خطراً" على سلامة الموازنة العامة للبلاد.

وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم: "بلغت قيمة الهبات المقدرة في الموازنة العامة 2.8 مليار دولار، وشكّلت نسبة 27%من الإيرادات الكلية بالموازنة، وهي غالباً بترول وقمح، إذ تأمل الحكومة الحصول عليها من السعودية والإمارات".

"الاعتماد على هبات السعودية والإمارات من دون تعاقد حقيقي أمر جد خطير على سلامة الموازنة".

- مبارك الفاضل المهدي - حزب الأمة السوداني

وأشار المهدي إلى أنه إضافة إلى الهبات السعودية والإماراتية فإن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 35%من الإيرادات القومية على مصادر خارجية.

وحذر من أن ذلك يجعل الحكومة "لا تستطيع التحكم في مصادر الإيرادات ولا تضمن وصولها".

من ناحية أخرى، دعا المهدي الحكومة لرفع الدعم عن الوقود، الذي اعتبره "هدراً للموارد واستمراره مستحيل".

وشدد على ضرورة تحقيق الوفاق السياسي والوحدة الوطنية، لأنهما من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي وتجاوز السودان لأزمته الحالية.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجاز مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليين الموازنة العامة لعام 2020، وأجّلا رفع الدعم عن السلع والمحروقات لحين عقد مؤتمر يدرس الأوضاع الاقتصادية بالبلاد في مارس/آذار المقبل.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة في الموازنة 568.3 مليار جنيه (نحو 12.59 مليار دولار)، والمصروفات 584.4 مليار جنيه (نحو 12.95 مليار دولار)، فيما يبلغ العجز 16.1 مليار جنيه (نحو 360 مليون دولار).

وتواجه الحكومة الانتقالية التي باشرت مهامها في أغسطس/آب الماضي، برئاسة عبد الله حمدوك، عدداً من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية والتضخم.

فيما تعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عدد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية غير الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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