سياسة
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أكثر من 150 مليون ليرة قيمة المساعدات التركية لإغاثة أهالي إدلب
تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمها الأتراك في الحملة الإنسانية الداعمة لأهالي إدلب السورية 150 مليون ليرة خلال أيام قليلة.
أكثر من 150 مليون ليرة قيمة المساعدات التركية لإغاثة أهالي إدلب
عدد النازحين من ديارهم في إدلب تجاوز 900 ألف شخص / AA
22 يناير 2020

كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي أن قيمة التبرعات في الحملة الإنسانية التركية الرامية إلى مساعدة أهالي إدلب السورية، تجاوزت 150 مليون ليرة تركية (أكثر من 24 مليون دولار).

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التقييمي الذي جرى في العاصمة أنقرة، بمشاركة ممثلين عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية وعدد من منظمات المجتمع المدني التركية.

وقد تجاوز عدد النازحين من ديارهم في إدلب 900 ألف شخص منذ مايو/أيار 2019، حسب وزير الداخلية التركي.

وأضاف: "حسب إحصائيات الأمم المتحدة، فقد لقي ألف و460 مدنياً حتفهم، بينهم 17 طفلاً، في الفترة ما بين 29 أبريل/نيسان 2019 و5 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأوضح جاتاكلي أن الحملة تجري بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وأنها تلقى دعماً كبيراً من معظم المنظمات الإغاثية التركية.

وأُرسل أكثر من 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وفي الختام تقدم جاتاكلي بالشكر الجزيل لأبناء الشعب التركي، جرّاء إقبالهم الكبير على حملة مساعدة أهالي إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين، عن إطلاق بلاده حملة جديدة لإغاثة نازحي محافظة إدلب السورية، مشيراً إلى أن بلاده ستشرع في بناء منازل مؤقتة تتراوح مساحة كل واحد منها بين 20 و25 متر مربع، قرب الحدود السورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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