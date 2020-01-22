سياسة
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ترمب يعمل على توسيع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل 7 دول جديدة بينها السودان
إدارة ترمب تعتزم الكشف عن قائمة من 7 دول جديدة، سيواجه مواطنوها حظراً على السفر إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ترمب يعمل على توسيع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل 7 دول جديدة بينها السودان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لفرض حظر السفر على سبع دول جديدة بينها السودان  / Reuters
22 يناير 2020

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى توسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل سبع دول جديدة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". 

وذكرت الصحيفة أن الدول السبع المستهدفة هي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار والسودان وتنزانيا ونيجيريا التي تعد من أعلى الدول الإفريقية على مستوى الكثافة السكانية، حسب تصريحات لمسؤولين أمريكيين اطّلعوا على القائمة التي لم تُعتمد بشكل نهائي حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكشف إدارة ترمب عن القائمة النهائية يوم الاثنين القادم.

يٌُشار إلى أن بعض الدول ستواجه حظراً على بعض أنواع التأشيرات فقط، إما تأشيرات العمل أو السياحية، حسب الصحيفة.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، بعد مرور نحو أسبوع على تولّي ترمب السلطة، أصدر النسخة الأولى من قرار حظر السفر على سبع دول هي العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، بدعوى حماية بلاده من الإرهاب.

أثار القرار حينها فوضى كبيرة وردود فعل نقدية واسعة، أدت إلى معارك قضائية انتهت بتأييد المحكمة الأمريكية العليا النسخة الثالثة من الحظر، والتي فرضت قيوداً متفاوتة على سفر مواطني سبع دول هي إيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا واليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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