قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، بالقرب من السياج الحدودي على أطراف قطاع غزة، حسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إن القتلى هم "ثلاثة أطفال فلسطينيون"، وأضافت أنهم "أعدموا بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من وسط قطاع غزة".

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ثلاثة فلسطينيين ألقوا "عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية" تجاه الجيش على حدود قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه بهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود".

وأضاف: "هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثاً عن المشتبه بهم الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

وأوضح أن الجنود "أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم ورصدوا إصابتهم، ولم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".

وتحظر قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يوجد فيها.