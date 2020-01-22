سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين بالقرب من حدود غزة
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، بالقرب من السياج الحدود على أطراف قطاع غزة، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من وسط القطاع.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين بالقرب من حدود غزة
الاحتلال أعدم ثلاثة أطفال فلسطينيين / Reuters
22 يناير 2020

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، بالقرب من السياج الحدودي على أطراف قطاع غزة، حسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إن القتلى هم "ثلاثة أطفال فلسطينيون"، وأضافت أنهم "أعدموا بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من وسط قطاع غزة".

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ثلاثة فلسطينيين ألقوا "عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية" تجاه الجيش على حدود قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه بهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود".

وأضاف: "هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثاً عن المشتبه بهم الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

وأوضح أن الجنود "أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم ورصدوا إصابتهم، ولم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".

وتحظر قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يوجد فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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