سياسة
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أمين عامّ الناتو: لولا تركيا لعجزنا عن مكافحة داعش الإرهابي
قال الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الحلف كان سيعجز عن تحقيق النجاح في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لولا دعم تركيا، معتبراً تركيا "حليفاً مهمّاً".
أمين عامّ الناتو: لولا تركيا لعجزنا عن مكافحة داعش الإرهابي
الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ / AFP
22 يناير 2020

صرّح الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف كان سيعجز عن تحقيق النجاح في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لولا الدعم الذي وفّرَته تركيا.

جاء ذلك في كلمة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أشاد خلالها بعمق العلاقات بين الحلف والاتحاد الأوروبي، إذ وصفها بأنها "في أفضل حالاتها حاليّاً".

كما أشار ستولتنبرغ إلى أهمية العلاقات بين أوروبا ودول أمريكا الشمالية، رغم الخلافات بينهما في عدة ملفات من بينها التغيُّر المناخي، والنووي الإيراني، والتجارة.

وشدّد على ضرورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب، وروسيا، والتهديدات الأمنية الحالية.

وحول الملف الليبي عبّر ستولتنبرغ عن دعم الناتو مساعي الأمم المتحدة في سبيل التوصُّل إلى حلّ سياسي، مشدّداً على أهمية تأمين وقف إطلاق النار، وفرض حظر استيراد الأسلحة.

وفي ما يتعلق بعملية نبع السلام التركية الأخيرة، أوضح أنه كان على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك خلال العملية، لافتاً إلى أنه يجب التركيز على الحلّ السياسي الآن.

واعتبر ستولتنبرغ أن "تركيا حليف مهمّ، وفي الوقت ذاته تُعَدّ من أكثر الدول تَعرُّضاً لهجمات إرهابية".

وتابع: "تركيا تلعب دوراً كبيراً في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولولا البنى التحتية التي وفّرَتها بفضل حدودها الطويلة مع العراق وسوريا، لعجزنا عن تحقيق النجاح أمام التنظيم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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