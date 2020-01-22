سياسة
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو حفتر إلى "القبول الكامل" بنتائج مؤتمر برلين
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة علنية إلى خليفة حفتر، دعاه فيها إلى "القبول الكامل بنتائج مؤتمر برلين"، في إشارة لخرق الهدنة المتكرر.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو حفتر إلى "القبول الكامل" بنتائج مؤتمر برلين
الأمين العام للأمم المتحدة دعا حفتر إلى القبول الكامل بنتائج مؤتمر برلين / AFP
22 يناير 2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خليفة حفتر، إلى "القبول الكامل بنتائج مؤتمر برلين".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عقب مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الأزمة الليبية في مرحلة ما بعد مؤتمر برلين.

وقال غوتيريش "رسالتي العلنية إلى خليفة حفتر هي: عليك القبول بشكل كامل بنتائج قمة برلين"، مضيفاً "أعتقد أن إظهار القيادة في مثل هذه المواقف هي العمل على بقاء ليبيا موحدة وقادرة على أن يحكمها الليبيون في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها".

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ووصف مؤتمر برلين بأنه "كان خطوة هائلة، حيث رأينا للمرة الأولى هؤلاء الذين لديهم أثر مباشر أو غير مباشر على الصراع، يجتمعون معاً على طاولة واحدة ويعلنوا التزامهم بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية ودعم وقف إطلاق النار وتعزيز المسار السياسي".

لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا كله "مجرد بداية"، موضحاً أن "أحد طرفي النزاع (لم يذكر اسمه) لم يؤكد حتى الآن دعمه لنتائج برلين"

وعُقد المؤتمر بمشاركة طرفيّ النزاع و12 دولة بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة لمنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، للبحث عن حل سياسي للأزمة الليبية.

ودعا المؤتمر، وفق بيانه الختامي، الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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