أعلن أمين مجلس الوزراء اللبناني محمود عدنان مكية الثلاثاء، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وأضاف مكية خلال مؤتمر صحفي، أن "دياب سيعقد أولى جلسات مجلس الوزراء صباح الأربعاء"، موضحاً أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوماً يقضي بقبول استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري وتكليف دياب تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكّد مكية أن القرارات الرئاسية تأتي استجابة للانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن الوزراء المعلن عنهم يأتي دميانوس قطار وزيراً للبيئة، وراؤول نعمة وزيراً للاقتصاد، وحمد حسن وزيراً للصحة، ومنال عبد الصمد وزيرة للإعلام، وزينة عكر عدرا وزيرة للدفاع، وناصيف حتي وزيراً للخارجية، وغازي وزني وزيراً للمالية، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال دياب في مؤتمر صحفي إن الحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين وليست حزبية، متعهداً بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات. ووجّه رئيس الحكومة الجديد التحية إلى "الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان". مشدداً على أن حكومته ستعطي الأولوية لمطالب المحتجين.