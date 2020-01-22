سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2020
مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ إجراءات محاكمة ترمب بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على عزله / AP
22 يناير 2020

أهم الأحداث:

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ إجراءات محاكمة ترمب، ومقتل 10 متظاهرين خلال 24 ساعة في العراق.

الجديد على TRT عربي:

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      مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ إجراءات محاكمة ترمب

      بدأت إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجلس الشيوخ الثلاثاء، في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس، قُبيل الانتخابات الرئاسية التي تُجرَى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. [رويترز]

      ويُنتظر من أعضاء المجلس المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة ترمب بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. [TRT عربي]

      ووجّه مجلس النواب إلى ترمب اتهامين، هما إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتصالات سابقة أجراها ترمب مع الرئيس الأوكراني، حاول فيها دفع الأخير إلى فتح تحقيق قد يُدِين نجل نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن، الذي من المتوقع أن ينافسه في الانتخابات المقبلة. [TRT عربي]

      مقتل 10 متظاهرين خلال 24 ساعة في العراق

      أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الثلاثاء، مقتل 10 متظاهرين في مواجهات مع الأمن، شهدتها الاحتجاجات ضدّ الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة خلال 24 ساعة فقط. [الأناضول]

      وقالت المفوضية في بيان، إن 135 متظاهراً أصيبوا بجروح خلال أعمال العنف، فضلاً عن 24 عنصر أمن، مضيفةً أن قوات الأمن اعتقلت 88 متظاهراً خلال الفترة ذاتها. [الأناضول]

      في المقابل انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الثلاثاء، كتلاً سياسية -لم يسمِّها- في البلاد لعدم تحقيقها أيَّ تقدُّم في ملفّ تشكيل الحكومة الجديدة. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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