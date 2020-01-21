يصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إلى إسرائيل الأربعاء، للتباحث مع المسؤولين الإسرائيليين حول توقيت نشر خطة "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة إلى تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي الثلاثاء، إن كوشنر سيشارك في المنتدى الدولي حول "الهولوكست" الذي يُعقد في إسرائيل الخميس، ويرجح أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس.

ويأتي وصول كوشنر بعد أن قالت المحطة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سيتخذ قراراً في الأيام القريبة المقبلة حول إذا كان سيعرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ونقلت المحطة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن "مداولات حثيثة جرت خلال الأيام الماضية بين مستشاري ترمب حول نشر الخطة".

وقال المسؤولون للمحطة الإخبارية، إن كوشنر سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين توقيت نشر الخطة. وأشارت المحطة إلى أن نتنياهو يريد من البيت الأبيض نشر الخطة لتوجيه الأنظار عن اتهامات الفساد ضده في 3 ملفات.

وقالت: "في المقابل، فإن بيني غانتس يريد من البيت الأبيض التريث، حتى إنه قال إن نشر الخطة قبل الانتخابات يمثل تدخلاً في العملية الانتخابية الإسرائيلية".

غور الأردن.. أول الخطوات

في سياق آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب أزرق-أبيض إنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، إذا ما فاز في الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

وقال غانتس للصحفيين خلال زيارة إلى منطقة البحر الميت: "سنعمل على فرض السيادة على غور الأردن بعد الانتخابات وبالتنسيق مع المجتمع الدولي".

ولم يوضح غانتس كيف سيقبل المجتمع الدولي فرض السيادة على منطقة يعتبرها فلسطينية محتلة. وجاءت تصريحات غانتس في وقت حوّل فيه رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من ضم غور الأردن إلى عنوان لدعايته الانتخابية.

الفلسطينيون حذروا من أن ضم غور الأردن سينسف فرص حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. كما تراجع غانتس عن معارضته نشر الولايات المتحدة الأمريكية خطة "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان غانتس اعتبر قبل أيام، نشر الخطة قبل الانتخابات، بأنه تدخل أمريكي في العملية الانتخابية الإسرائيلية. ولكنه قال الثلاثاء: "آمل من الرئيس ترمب نشر الخطة في أقرب وقت ممكن".

ولدى سؤاله عن سبب التحول في موقفه، قال غانتس: "الكثير من الأمور حدثت في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية" من دون توضيح.

نحو الضفة الغربية

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت تأكيده نية إسرائيل فرض السيادة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، ووقف البناء الفلسطيني هناك.

وقال بينيت خلال زيارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية: "نحن في معركة من أجل أرض إسرائيل". وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأضاف حسبما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة جروزاليم بوست: "دولة إسرائيل ليست الأمم المتحدة". وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنطبق السيادة".

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أشارت إلى تصاعد عمليات هدم المنازل الفلسطينية والنشاط الاستيطاني في المناطق "ج".