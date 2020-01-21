سياسة
5 دقيقة قراءة
اعتقالات ما قبل 25 يناير.. هكذا يستعد النظام المصري لاستقبال ذكرى الثورة
يستقبل النظام المصري الذكرى التاسعة لثورة يناير بالاعتقالات تحسباً لأي حراك ضده، ويأتي ذلك وسط تزايد الحرب الإعلامية بين معارضين للسيسي يدعون للثورة ومناصرين له يرفضونها، بينما يشهد الشارع هدوءاً تخللته حملة اعتقالات والتفاف على الاحتفالات بالذكرى.
اعتقالات ما قبل 25 يناير.. هكذا يستعد النظام المصري لاستقبال ذكرى الثورة
الرئيس المصري يترأس مجلس الأمن القومي الذي انعقد قبيل الذكرى التاسعة لثورة يناير / DPA
21 يناير 2020

بدأ النظام المصري بالاستعداد للذكرى السنوية التاسعة لثورة 25 يناير بتدابير أمنية مشددة ضد المعارضين والنشطاء، فما زالت الاعتقالات متواصلة منذ الشهر الماضي تحسباً لأي تجمع أو حراك يطالب بإسقاط الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

واستمرت دعوات بعض النشطاء المصريين من الخارج للثورة ضد النظام، والتي كان آخرها دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للنزول إلى الشوارع وإسقاط الحكومة، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح كافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.

وتحدث علي واثقاً من الجمهور المصري، ومتعهداً بأن تكون هذه المظاهرات الفيصل بينه وبين السيسي، معتبراً أنها "فرصة للرئيس ليثبت أن المصريين لا يزالون يتمسكون به رئيساً".

وأشار علي إلى أن ذكرى الثورة تثير رعب السيسي، وطالب بأن يصور للعالم حجم فرحة المصريين بذكرى الثورة، كما طالب الإعلاميين المؤيدين للسيسي بالنزول إلى ميدان التحرير للاحتفال مع الشعب المصري بثورته.

في المقابل، دعا الإعلام المصري المؤيد للسيسي إلى فتح الميادين الرئيسية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، لإظهار فشل دعوات الاحتجاج والتظاهر في حشد الجماهير، في محاولة منهم لتحدي تلك الدعوات.

وبينما يسود الهدوء الشوارع المصرية، نشبت حرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لثورة جديدة، وخرجت"أوسمة" متضاربة،

وتصدر وائل غنيم أحد رموز شباب الثورة بالخارج، قائمة المعارضين لتنظيم احتجاجات، مقابل دعوات محمد علي.

من جانبه، استبعد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في حديث لوكالة الأناضول، أن يكون للسجالات والمكايدات الافتراضية الحالية انعكاسات واقعية في الشارع، مشيراً إلى أن الذكرى التاسعة تأتي بالتزامن مع حالة التباس شديدة في المجتمع، إذ يعدها البعض ثورة أو انتفاضة أو هبة شعبية، في حين يعتبرها آخرون مؤامرة حركتها عناصر أجنبية ضد مؤسسات الدولة.

ليس هناك حديث في الشارع المصري عن ثورة يناير، رغم أن ذكراها التاسعة تحل خلال أيام قليلة، ويظل الفضاء الافتراضي هو المجال الوحيد الذي يشهد معارك بشأنها

- مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية

اعتقالات وحالة طوارئ

ووسط كل هذه الدعوات والدعوات المضادة، مدّد الرئيس المصري حالة الطوارئ لثلاثة أشهر مدعياً وجود ظروف أمنية خطيرة في البلاد، الأمر الذي يعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق، لتُكمل الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

- قرار تمديد حالة الطوارئ في مصر

وبدأت الأجهزة الأمنية في مصر باعتقال الناشطين والمعارضين والحقوقيين وطلاب الجامعات، كما طالت الإجراءات الأمنية والإدارية مباريات فريقي الأهلي والزمالك القارية؛ تحسباً لهبة شعبية غاضبة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب ما نشرته مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة المصرية، شنت السلطات المصرية حملات اعتقال عشوائية في وضح النهار، وكان من بين المعتقلين ناشطين ليبراليين ويساريين، وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، و4 أعضاء من حزب الدستور. كما أقامت كمائن متحركة وفحصت هواتف المواطنين وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة من الحكومة المصرية السيطرة على المشهد في ذكرى الثورة، أعلنت الجمعة، أن يوم 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشرطة، دون أي ذكر لمناسبة ذكرى الثورة، فيما منعت وزارة الداخلية المصرية الإجازات بين الضباط والمجندين حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولاحظ المصريون بعض التحركات الهادفة لعرقلة أي تحرك، مثل القيام بأعمال إنشائية في الميادين ليصعب على المتظاهرين الوجود فيها، كما يحصل في ميدان التحرير وسط القاهرة، وإغلاق عدة محاور وطرق مؤدية له، بحجة إقامة إحدى مسلات الفرعون رمسيس الثاني وأربعة تماثيل كباش فرعونية، وهو ما أشارت إليه الناشطة المصرية دينا الحناوي، عبر صفحتها في تويتر.

ملفات إقليمية مسيطرة

وسيطرت الملفات الإقليمية على اهتمام المصريين، وهو الأمر الذي يعزوه نشطاء مصريين إلى حالة التخويف التي تتبعها الحكومة المصرية من أجل إشغال الشعب عن ذكرى الثورة.

وتصدر اهتمام المصريين بالملف الليبي، وموجات التظاهرات في لبنان والعراق والجزائر، بالإضافة إلى استشعار المواطنين الخطر فيما يخص ملف سد النهضة، وغضبهم من عودة مصر لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، التي يعتبرها الشعب العدو الأزلي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حمًّل السيسي ثورة يناير، مسؤولية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. وقال "سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 لم يكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا بها"، محذراً من اندلاع ثورة جديدة تُشغل الحكومة عن القضايا المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us