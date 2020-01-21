سياسة
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إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين
ذكر تقرير أعدته منظمة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين من طراز Tor-M1 أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر.
إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين
الطائرة الأوكرانية / AA
21 يناير 2020

أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية في تقرير بعد تحقيق أولي أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة أن "المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز Tor-M1 أطلقا باتّجاه الطائرة"، موضحاً أن التحقيق لا يزال جارياً لتقييم تأثيرهما.

ويؤكد التقرير معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" تتضمن تسجيلاً مصوراً أظهر ما بدا أنهما صاروخان تم إطلاقهما باتّجاه الطائرة.

وصمم الاتحاد السوفياتي صواريخ أرض-جو من طراز Tor-M1 قصيرة المدى لاستهداف الطائرات أو صواريخ "كروز".

وأُسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية التي كانت متوجهة إلى كييف جرّاء خطأ كارثي بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.

ونفت إيران على مدى أيام التهم الغربية المبنية على تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى أن الطائرة من طراز "بوينغ 737" أُسقطت بصاروخ قبل أن تعترف أخيراً.

وأقر قائد القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة بالمسؤولية الكاملة عن الحادثة، لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصرّف بمفرده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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