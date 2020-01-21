سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2020
حصيلة القتلى جرّاء الاشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن في العراق ترتفع إلى 6 / Reuters
21 يناير 2020

أهم الأحداث:

ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات الاثنين في العراق، ومسؤول ليبي يؤكد لـTRT عربي أن وجود قوات تركية بطرابلس يضمن عدم اقتحامها.

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        ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات الاثنين في العراق إلى 6

        قُتل 6 أشخاص، بينهم عنصر أمن، وأُصيب 60 آخرون بجروحٍ، جرّاء مواجهات مع قوات الأمن أثناء احتجاجات خرجت الاثنين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية. [الأناضول]

        ويأتي ذلك بعد أن شهدت المدن العراقية حالات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت إلى قطع المحتجين الطرقات وإضرام النار في مراكز بعض الكتل البرلمانية، وهو توتر جاء بعد جمعة خلّفت قتيلين فيما أصيب 60 شخصاً بجروح مختلفة. [TRT عربي]

        وأفاد مراسل TRT عربي بوجود احتجاجات واسعة، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى انسحاب المتظاهرين الذين سيطروا على بعض الشوارع وأغلقوا العديد من الطرقات. [TRT عربي]

        مسؤول ليبي لـTRT عربي: وجود قوات تركية بطرابلس يضمن عدم اقتحامها

          قال إدريس أبو فايد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، إن نتائج مؤتمر برلين مُرضية لحكومة الوفاق الوطني "وإن كانت تنقصها بعض النقاط"، مشيراً إلى أن وجود قوات تركية في طرابلس سيكون ضامناً لعدم اجتياحها. [TRT عربي]

          ولم يتحقق مطلب وقف عمليات القتال من قِبل مليشيات حفتر في محاور القتال المتاخمة لطرابلس والعودة إلى ما قبل نيسان/إبريل، حسب تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلا أن وجود قوات عسكرية تركية ودولية في طرابلس سوف يكون ضامناً لعدم المغامرة من جديد لدخول طرابلس على الإطلاق. [TRT عربي]

          وأشار أبو فايد في حديث لـTRT عربي، إلى أنه لم يتم تطبيق كل التعديلات التي طلبتها حكومة الوفاق على مسودة الاتفاق النهائي، خاصة أن حكومة الوفاق شددت على أن المفروض ألّا يمنح برلمان طبرق الثقة للحكومة التوافقية القادمة؛ لأنه دعم العدوان على طرابلس وأصدر قراراً بإلغاء التصديق على الاتفاق السياسي، ما يعني أن المجموعة التي تعمل في طبرق تعمل خارج الاتفاق السياسي. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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