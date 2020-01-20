سياسة
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صندوق النقد الدولي يُخفِّض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3%
خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1% إلى 3.3% في 2020، وبنسبة هبوط 0.2% خلال العام القادم إلى 3.4%، مقارنة مع توقعات تقريره السابق.
صندوق النقد الدولي يُخفِّض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3%
صندوق النقد الدولي أصدر تقريره عشية انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي / Getty Images
20 يناير 2020

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1% إلى 3.3% في 2020، وبنسبة هبوط 0.2% خلال العام القادم إلى 3.4%، مقارنة مع توقعات تقريره السابق.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق الاثنين، عشية انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في مدينة دافوس السويسرية.

وقال الصندوق إن توقعات النمو العالمي في 2020، تعكس تعرُّض النشاط الاقتصادي إلى مفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة ومن أبرزها الهند، ما أدّى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين المقبلين، لافتاً إلى أن بعض الدلائل السلبية لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية.

ومن تلك الدلائل وفقاً للصندوق "زيادة التوترات الجيوسياسية بخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى".

وتوقّع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1.7% في 2021، أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع لعام 2020 في عدد أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقّع الصندوق أيضاً تحسُّن النمو في منطقة اليورو من 1.2% في 2019 إلى 1.3% في 2020، فيما يمثِّل تخفيضاً للتوقعات بنسبة 0.1 نقطة مئوية، قبل أن ينمو بـ1.4% في 2021.

ولا تزال توقعات عدد أكتوبر/تشرين الأول 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من دون تغيير يُذكر لكل من فرنسا وإيطاليا، لكنها انخفضت لعام 2020 في حالة ألمانيا، إذ يظل قطاع الصناعة التحويلية في نطاق الانكماش.

وفي المملكة المتحدة، توقّع التقرير أن يستقر النمو عند 1.4% في 2020، ثم يرتفع إلى 1.5% في 2021، من دون تغيير عن توقعات عدد أكتوبر/تشرين الأول وتفترض تنبؤات النمو خروجاً منظّماً للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، يعقبه انتقال تدريجي إلى علاقات اقتصادية جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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