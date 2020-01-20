قال إدريس أبو فايد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، إن نتائج مؤتمر برلين مُرضية لحكومة الوفاق الوطني "وإن كانت تنقصها بعض النقاط"، مشيراً إلى أن وجود قوات تركية في طرابلس سيكون ضامناً لعدم اجتياحها.

ولم يتحقق مطلب وقف عمليات القتال من قِبل مليشيات حفتر في محاور القتال المتاخمة لطرابلس والعودة إلى ما قبل نيسان/إبريل، حسب تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلا أن وجود قوات عسكرية تركية ودولية في طرابلس سوف يكون ضامناً لعدم المغامرة من جديد لدخول طرابلس على الإطلاق.

وأشار أبو فايد في حديث لـTRT عربي، إلى أنه لم يتم تطبيق كل التعديلات التي طلبتها حكومة الوفاق على مسودة الاتفاق النهائي، خاصة أن حكومة الوفاق شددت على أن المفروض ألّا يمنح برلمان طبرق الثقة للحكومة التوافقية القادمة؛ لأنه دعم العدوان على طرابلس وأصدر قراراً بإلغاء التصديق على الاتفاق السياسي، ما يعني أن المجموعة التي تعمل في طبرق تعمل خارج الاتفاق السياسي.

وفيما يتعلق بالبيان الختامي، أكد أبو فايد أن ما أوصى به البيان الختامي لمؤتمر برلين منسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في شقيها الأمني والعسكري والاقتصادي، منوهاً إلى أن ثمة نقصاً في بعض التوضيحات والتعريفات الدقيقة لمخرجات برلين.

وأشار إلى أنه من ضمن النتائج الإيجابية لمخرجات مؤتمر برلين تشكيل مجلس عسكري يشرف على وقف إطلاق نار، بالإضافة إلى وجود إشارة إلى احتمال وجود قوة حماية دولية للحؤول دون خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف "نحن لا نرحب بذلك ولكن وجودهم أصبح ضرورياً".

واختتم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أعماله مساء الأحد، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفَي النزاع في ليبيا.

واستمر المؤتمر أكثر من 4 ساعات، وأعقبه مؤتمر صحفي مشترك للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأعلن المشاركون في مؤتمر برلين عن دعمهم تأسيس حكومة موحَّدة وشاملة وفعَّالة في ليبيا تحظى بتصديق مجلس النواب، مطالبين الأمم المتحدة بـ"تأسيس لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار".