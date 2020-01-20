بعد مواجهات عنيفة لليوم الثاني بين قوات الأمن ومتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت، عاد الهدوء الحذر يسيطر على العاصمة، وذلك بعد تراجع المحتجين الذين كانوا قد احتشدوا على مقربة من مجلس النواب. في الوقت ذاته ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، اجتماعاً ضمّ كبار مسؤولي الأمن لبحث آخر المستجدات والتطورات.

هدوء حذر

تسود حالة من الهدوء الحذر العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد موجة مواجهات شهدها الأسبوع الماضي بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

وتراجع المحتجون من منطقة مجلس النواب إلى منطقة "الصيفي" القريبة منه، وسط بيروت، بعد تمشيط قوات مكافحة الشغب بمؤازرة من الجيش لمحيط المجلس، قبل أن تخلوا ساحات وسط المدينة من المحتجين.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات الأمن والجيش استخدمت القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف لتفريق المحتجين وإبعادهم عن منطقة البرلمان.

وفي وقت سابق الأحد، أقدم عدد من المحتجين على تحطيم محال شركة "ألفا" الرئيسية للاتصالات التابعة للدولة، بعد اقتحامها في وسط بيروت.

وأصيب خلال يومين 546 شخصاً على الأقل من المتظاهرين، بينهم 377 السبت وحده ،الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة، وفق حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

ومساء الأحد أيضاً أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، إصابة 90 شخصاً جراء المواجهات في بيروت بين المحتجين وقوات الأمن.

وسبق ذلك، مطالبة قوى الأمن الداخلي، في تغريدة، المتظاهرين بالإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر الأمن بالمفرقعات والحجارة.

وتُعد مواجهات الأسبوع الماضي الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عون يترأس اجتماعاً أمنياً

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين اجتماعًا أمنياً، ظهر الاثنين، اجتماعاً أمنياً في القصر الرئاسي في بعبداً بحضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبحث اللقاء، حسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، "التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

واستقبل عون، مساء الأحد، في القصر الرئاسي، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لبحث مستجدات الملف الحكومي، وفق مراسل الأناضول.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين.

الحريري يطالب بتهدئة العاصفة الشعبية

من جانبه، حث سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية، معتبراً أن المواجهات بين الأمن والمتظاهرين "دوران في المشكلة وليس حلاً".

وغرد الحريري، الأحد، عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية، توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحريري: "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، دوران في المشكلة وليس حلاً".

ويطالب المحتجون في وسط العاصمة اللبنانية بيروت باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.