سياسة
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ليبيا.. مليشيات حفتر تخرق وقف إطلاق النار عقب مؤتمر برلين
نفذت مليشيات خليفة حفتر قصفاً عشوائياً بقذائف الهاون على منطقة صلاح الدين في العاصمة الليبية طرابلس، ويعد ذلك أول خرق لوقف إطلاق النار عقب اختتام مؤتمر برلين أعماله.
ليبيا.. مليشيات حفتر تخرق وقف إطلاق النار عقب مؤتمر برلين
مليشيات حفتر قصفت منطقة صلاح الدين، جنوبي العاصمة طرابلس بقذائف الهاون / AA
20 يناير 2020

نفذت مليشيات خليفة حفتر، أول خرق لوقف إطلاق النار عقب اختتام مؤتمر برلين أعماله الأحد، بقصف منطقة صلاح الدين، جنوبي العاصمة طرابلس بقذائف الهاون.

وقال عبد المالك المدني، متحدث عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني الليبي، إن مليشيات حفتر نفذت قصفاً عشوائياً بقذائف الهاون على منطقة صلاح الدين.

وكانت مليشيات حفتر قد انتهكت وقف إطلاق النار في وقت سابق الأحد، بقصف محور الخلاطات جنوبي العاصمة.

وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقّعته عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهرياً.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً؛ ما أجهض آنذاك جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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