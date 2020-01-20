أهم الأحداث:

البيان الختامي لمؤتمر برلين يحث على العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا، ومئات اللبنانيين يتظاهرون في بيروت والأمن يواجههم بالغاز وخراطيم المياه.

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إعلان برلين.. إجماع على العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن المشاركون في مؤتمر برلين عن دعمهم تأسيس حكومة موحَّدة وشاملة وفعَّالة في ليبيا تحظى بتصديق مجلس النواب، مطالبين الأمم المتحدة بـ"تأسيس لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار". [TRTعربي]

من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده على استعداد لاحتضان حوار بين الفرقاء الليبيين كافة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، لكونها تحافظ على مسافة واحدة بين جميع الأطراف. [TRT عربي]

مواجهات بين الأمن والمحتجين في بيروت وعون يعقد اجتماعاً أمنياً

تَوجَّه مئات المتظاهرين إلى وسط بيروت للاحتجاج ضدّ السلطة غداة مواجهات غير مسبوقة أسفرت عن إصابة مئات بجروح السبت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية وسياسية. [TRT عربي]

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني سقوط 70 إصابة جراء مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت، مضيفاً أن 30 من المصابين تم نقلهم للمستشفيات، فيما عُولج 40 ميدانياً، دون تحديد عدد المتظاهرين من قوات الأمن أو المحتجين. [الأناضول]

وفي سياق متصل، يترأس الرئيس اللبناني، ميشال عون، ظهر الاثنين، اجتماعاً أمنياً في القصر الرئاسي في بعبدا، بالعاصمة بيروت، وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، "يحضر الاجتماع الأمني وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية". [الأناضول]