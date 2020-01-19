سياسة
3 دقيقة قراءة
بومبيو للسيسي: وفاة مصطفى قاسم "مأساوية وغير مبرَّرة"
وبّخت أمريكا مصر بسبب وفاة أحد مواطنيها في السجون المصرية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في تغريدة، إنه أوضح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما على جانب قمة برلين لمباحثة الصراع الليبي، أن هذه الحادثة "مأساوية وغير مبررة".
بومبيو للسيسي: وفاة مصطفى قاسم "مأساوية وغير مبرَّرة"
بومبيو للسيسي: وفاة قاسم "مأساوية وغير مبررة"
19 يناير 2020

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، وفاة مصطفى قاسم، المواطن المصري-الأمريكي، داخل أحد السجون المصرية، بأنها "مأساوية وغير مبررة".

وقال على تويتر: "التقيت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر".

من جهتها أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن بومبيو "أعرب عن غضبه" للرئيس المصري في وفاة المواطن الأمريكي، وأصرّ على أنه احتُجز تعسفيّاً في سجن مصري، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وتشير تصريحات بومبيو الحادة، التي جاءت على هامش انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، إلى أن واشنطن تعتزم وضع وفاة مصطفي قاسم (54 عاماً) في أعقاب إضرابه الطويل عن الطعام، في صدارة جدول الأعمال الدبلوماسي، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، دعا نشطاء وخبراء في الشؤون الخارجية، إدارة ترمب إلى معاقبة حليفتها القوية في الشرق الأوسط بخفض ملايين الدولارات في المساعدات الأمنية.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لمصر بسجلها الحقوقي.

إذ تمنح واشنطن ملياراً و200 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية سنوية لمصر.

ومساء 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت القاهرة وفاة قاسم الذي سبق أن طالبت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإطلاق سراحه.

وبينما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن قاسم توُفّي إثر "إضرابه عن الطعام"، أمر النائب العام المصري بتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب وفاته.

وكان القضاء المصري أصدر حكماً بسجن قاسم 15 عاماًً، بعدما أُلقِيَ القبض عليه في 2013، ضمن ما يُعرَف بقضية "فضّ اعتصام رابعة".

ومنذ أيلول 2018، خاض قاسم أكثر من مرة إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سجنه، فيما حذّر محاميه برافين مادهيراجو، في فبراير/شباط 2019، من أن حالة موكّله الصحية سيئة جدّاً، بخاصة أنه يفقد وزنه وشعره باستمرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us