سياسة
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قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تخرق مجدداً وقف إطلاق النار
فتحت مليشيات خليفة حفتر النار في محور الخلاطات، جنوبي العاصمة طرابلس، في خرق آخر لوقف إطلاق النار، بحسب قوات الحكومة الليبية.
قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تخرق مجدداً وقف إطلاق النار
مليشيات حفتر تخرق الهدنة مجدداً  / AFP
19 يناير 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، أن مليشيات خليفة حفتر، فتحت النار في محور الخلاطات، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

واعتبر قنونو ذلك خرقاً آخر لوقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في حوار صحفي بإرسال قوة حماية دولية، حال واصلت ميليشيات حفتر هجومها على طرابلس.

وتجتمع، الأحد، 12 دولة، بالعاصمة الألمانية برلين، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، بهدف وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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