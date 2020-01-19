سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا وتركيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار رسمياً في ليبيا
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عملية السلام الليبية على هامش مؤتمر برلين، واتفق الطرفان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا.
أمريكا وتركيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار رسمياً في ليبيا
وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يتفقان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا على هامش مؤتمر برلين / AA
19 يناير 2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إنه بحث مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عملية السلام الليبية، واتفق الطرفان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة له عقب لقاء الجمعة مع جاوش أوغلو في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وأضاف: "بحثت مع وزير الخارجية التركي عملية السلام الليبية، واتفقنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق فيها".

وفي وقت سابق الأحد، قال جاوش أوغلو: "بحثنا مع بومبيو العلاقات التركية-الأمريكية، ومؤتمر ليبيا".

وقال إن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وتستضيف ألمانيا قمة دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والإمارات ومصر والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وحفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us