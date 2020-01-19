قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إنه بحث مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عملية السلام الليبية، واتفق الطرفان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة له عقب لقاء الجمعة مع جاوش أوغلو في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وأضاف: "بحثت مع وزير الخارجية التركي عملية السلام الليبية، واتفقنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق فيها".

وفي وقت سابق الأحد، قال جاوش أوغلو: "بحثنا مع بومبيو العلاقات التركية-الأمريكية، ومؤتمر ليبيا".

وقال إن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وتستضيف ألمانيا قمة دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والإمارات ومصر والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وحفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.