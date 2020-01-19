أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول المدير العام شنول قازانجي عن إطلاق سراح موظفي الوكالة الثلاثة الذين أُوقفوا من قِبل الشرطة المصرية الثلاثاء الماضي.

وقال قازانجي: "أُطلِق سراح كل موظفينا الذين أُوقفوا بمصر في 14 يناير/كانون الثاني".

والخميس، أطلقت الشرطة المصرية سراح المواطن التركي حلمي بالجي الذي كان من بين موظفي الأناضول الأربعة الموقوفين إثر عملية المداهمة، ليعود الجمعة إلى تركيا.

وأكّد قازانجي أن الموظفين الـ3 المتبقّين الذين يحملون الجنسية المصرية، أُطلق سراحهم اليوم بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف و500 جنيه لكل منهم، وبيّن أن مكتب الأناضول في القاهرة لا يزال يخضع لسيطرة الشرطة المصرية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين واقتادتهم إلى مكان مجهول.