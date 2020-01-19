سياسة
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أردوغان: حان الوقت لوقف وحشية النظام السوري
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "حان الوقت لوقف وحشية النظام السوري"، مشيراً إلى أنه سيطرح مسألة إدلب السورية خلال مباحثات مؤتمر برلين حول ليبيا.
أردوغان: حان الوقت لوقف وحشية النظام السوري
أردوغان: 19 مدنياً قُتلوا جراء هجوم لقوات النظام على سوق في إدلب مؤخراً / AA
19 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن بلاده ستطرح مسألة إدلب السورية، خلال مباحثات مؤتمر برلين حول ليبيا، وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف وحشية النظام السوري".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية، لحضور مؤتمر برلين، استجابة لدعوة المستشارة أنغيلا ميركل.

ولفت أردوغان لاستمرار مجازر نظام بشار الأسد بحق المدنيين على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في إدلب، مشيراً إلى أن 19 مدنياً قُتلوا جراء هجوم لقوات النظام على سوق في إدلب مؤخراً.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تجلب المباحثات في برلين الخيرَ لليبيا ولسوريا وللمنطقة.

وقال "حان الوقت لوقف وحشية النظام السوري".

ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن "خفض التصعيد" باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والمجموعات المدعومة من قبل إيران.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان، إلى أن وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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