سياسة
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وسائل إعلام ألمانية: مؤتمر برلين تحقق بجهود تركية روسية ألمانية
أشار الإعلام الألماني، أنه إلى جانب دور المستشارة أنجيلا ميركل، كان لجهود الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، دوراً كبيراً في انعقاد المؤتمر.
وسائل إعلام ألمانية: مؤتمر برلين تحقق بجهود تركية روسية ألمانية
ينطلق اليوم مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية / AFP
19 يناير 2020

ينطلق اليوم الأحد مؤتمر دولي في برلين، بجهود تركية روسية وفقاً لإعلام ألماني، وبمشاركة 12 بلداً و4 منظمات دولية، بهدف حل الأزمة الليبية.

وأشار الإعلام الألماني، إلى أنه إلى جانب دور المستشارة أنغيلا ميركل، كان لجهود الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، دوراً كبيراً في انعقاد المؤتمر.

والعاصمة الألمانية تحتضن مؤتمراً دولياً حول ليبيا، سبقه مؤتمر حول أفغانستان، ثم قمة مجموعة العشرين، وهذا يؤكد ظهوراً ألمانياً قوياً في المشهد السياسي العالمي.

ويهدف المؤتمر الذي تحتضنه برلين بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدعم الجهود الأممية، إلى وقف الاشتباكات وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الأطراف، وإطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم قائم على وحدة أراضي ليبيا.

وقد ناقش مسودة المؤتمر وعدلّها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى طرفي النزاع الليبي، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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