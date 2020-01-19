أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت السبت، أوامر تُقيد عمل ناشطي سلام إسرائيليين يشاركون في تظاهرات ضد جدار الفصل العنصري في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حسب قناة (12) الإسرائيلية.

وقد اتُّخذ القرار "بالتنسيق مع قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك الشرطة"، وفقاً للقناة.

والقرار يستهدف ناشطين يساريين بزعم أنهم يقومون بـ"الفوضى".

ويتهم الجيش الإسرائيلي هؤلاء الناشطين من اليسار، باستفزاز عناصر الجيش في مناطق الضفة الغربية التي تنظم فيها تظاهرات أسبوعية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

وقال بينيت: "لا أحد لديه الحق في إيذاء جنودنا، لقد حان الوقت لوقف هذه الاستفزازت واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".

ويشارك عشرات الإسرائيليين من ناشطي السلام أسبوعياً، في عدة تظاهرات ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق آخر، هاجم مستوطنون يهود مساء السبت، منازل فلسطينية وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان أن مستوطنين مسلحين هاجموا المنازل في حارة جابر بالحجارة والشتائم من دون وقوع إصابات.