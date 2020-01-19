سياسة
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السراج يطالب بإرسال قوة دولية لحماية المدنيين في طرابلس
قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إنه يرحب "بقوة حماية دولية بإشراف الأمم المتحدة، ليس لأننا بحاجة إلى الحماية كحكومة، ولكن لحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف المستمر منذ تسعة أشهر".
السراج يطالب بإرسال قوة دولية لحماية المدنيين في طرابلس
السراج يذكّر بالهجوم على مخيم للاجئين على أطراف العاصمة، الذي قُتل فيه حوالي 50 لاجئاً الصيف الماضي / AFP
19 يناير 2020

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج بإرسال قوة حماية دولية، في حال واصلت مليشيات حفتر هجومها على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية الأسبوعية الأحد، في اليوم الذي تستعد فيه برلين لاستضافة مؤتمر حول الأزمة الليبية.

وأضاف السراج: "نرحب بقوة حماية دولية بإشراف الأمم المتحدة، ليس لأننا بحاجة إلى الحماية كحكومة، ولكن لحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف المستمر منذ تسعة أشهر".

وذكّر السراج بالهجوم على مخيم للاجئين على أطراف العاصمة، الذي قُتل فيه حوالي 50 لاجئاً الصيف الماضي، مؤكداً أن "هذه جرائم حرب".

وتجتمع الأحد، في العاصمة الألمانية برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وحضور طرفَي النزاع في ليبيا، لوضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في البلاد.

ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤتمر برلين، التي ناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.

ويشارك في مؤتمر برلين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وخليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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