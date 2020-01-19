سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2020
عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين في اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت / Reuters
19 يناير 2020

أهم الأحداث:

عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين في اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت، و تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لحضور مؤتمر دولي عن ليبيا في برلين.

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عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين في اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت

أصيب 75 شخصاً في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قرب مقر البرلمان جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة اللبنانية بيروت حسب الصليب الأحمر اللبناني، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بإحراق السلطات الأمنية خيام بعض المحتجين في أماكن متفرقة من العاصمة.[TRTعربي]

واندلعت مواجهات مساء السبت بين عناصر من قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مقر مجلس النواب وسط العاصمة بيروت، حسب مراسل وكالة الأناضول.[الأناضول]

وضمن مسيرات بعنوان "لن ندفع الثمن"، تَجمَّع محتجون أمام البرلمان احتجاجاً على استمرار تردِّي الأوضاع السياسية والاقتصادية وأزمة الليرة مقابل الدولار وحجز المصارف اللبنانية لأموال المودعين الصغار.[TRTعربي]

تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لحضور مؤتمر دولي عن ليبيا في برلين

أعلنت تونس السبت، أنها لن تشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المزمع عقده في العاصمة الألمانية الأحد 19يناير/كانون الثاني 2020، لتلقِّيها دعوة لحضوره في وقت متأخر.[TRT عربي]

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه "يتعذر على تونس المشاركة في مؤتمر برلين".[الأناضول]

وتستضيف برلين الأحد، مؤتمراً حول ليبيا من المقرر أن يشارك فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما يحضر المؤتمر المرتقَب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترَف بها دوليّاً فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.[TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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