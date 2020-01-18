سياسة
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تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لحضور مؤتمر دولي عن ليبيا في برلين
لتأخر وصول الدعوة، أعلنت تونس عدم مشاركتها في مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد، فيما ستحضر أمريكا وروسيا وتركيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو والصين والطرفان الليبيان المتنازعان ممثلين باللواء خليفة حفتر وفائز السراج.
تونس ترفض "دعوة ألمانيا المتأخرة" لحضور مؤتمر دولي عن ليبيا في برلين
تونس تعلن عدم المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا / AP
18 يناير 2020

أعلنت تونس السبت، أنها لن تشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المزمع عقده في العاصمة الألمانية الأحد 19يناير/كانون الثاني 2020، لتلقِّيها دعوة لحضوره في وقت متأخر.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان اطّلعت عليه وكالة الأناضول، إنه "يتعذر على تونس المشاركة في مؤتمر برلين".

وأوضحت أن قرار عدم حضور المؤتمر يأتي "لورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري لمؤتمر برلين، الذي انطلق منذ سبتمبر/أيلول الماضي، واعتباراً لحرصها على أن يكون دورها فاعلاً كقوة اقتراح إلى جانب كل الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية".

وتستضيف برلين الأحد، مؤتمراً حول ليبيا من المقرر أن يشارك فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما يحضر المؤتمر المرتقَب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترَف بها دوليّاً فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ويشارك فيه أيضاً 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، فيما لم تُدعَ كل من قطر واليونان والمغرب إلى المؤتمر رغم اهتمامها بالملف الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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