سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 4 مدنيين في إدلب جراء غارات روسية رغم اتفاق وقف إطلاق النار
قتل ونزوح وتصعيد عسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية، مسلسل مستمرّ من الدماء في إدلب وقراها أدَّى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان السبت، فيما أعلنت المعارضة السورية إحباط هجوم لقوات النظام واستعادة قريتين.
مقتل 4 مدنيين في إدلب جراء غارات روسية رغم اتفاق وقف إطلاق النار
مقتل 4 مدنيين في إدلب جراء غارات روسية رغم اتفاق وقف إطلاق النار / Reuters
18 يناير 2020

قُتل 4 مدنيين بينهم طفلين السبت، جراء قصف روسي استهدف الريف الغربي لمحافظة حلب الواقع ضمن منطقة "خفض التصعيد"، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأوضح مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنّت فجر السبت غارات على منطقة دارة عزة وقرى تابعة لها.

ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد، باتجاه الحدود التركية جرَّاء هجمات روسيا والنظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من الساعة 01:00 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنُّب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في إدلب.

فيما أحبطت المعارضة السورية هجوماً لقوات النظام على الريف الشرقي لمحافظة إدلب، واستعادت السيطرة على قريتين.

وذكرت مصادر المعارضة العسكرية أن قوات المعارضة تَصدَّت لهجوم نفَّذَته قوات النظام على الريف الشرقي لإدلب ليلة الجمعة/السبت.

وأوضحت المصادر أن المعارضة استعادت السيطرة على قريتي تل خطرة وتل مصطيف شرقي إدلب.

ودمرت المعارضة 4 دبابات وناقلة جنود ومستودع أسلحة في محور الريف الشرقي لإدلب.

وكشفت المصادر عن مقتل مسلحين من المجموعات الأجنبية المدعومة من إيران وقوات خاصة روسية ممن يقاتلون إلى جانب قوات النظام خلال تلك المعارك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us