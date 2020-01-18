سياسة
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إيران: سنسلّم كييف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عزمها تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران، لكييف، حسب المدير العامّ لمكتب الحوادث في المنظمة.
إيران: سنسلّم كييف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
الصندوق الأسود للطائرة لن يُفحَص في إيران، وسيُنقل إلى أوكرانيا / AP
18 يناير 2020

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية السبت، عزمها تسليم كييف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران.

وقال المدير العامّ لمكتب الحوادث بالمنظمة حسن ريزايفير، إن بلاده ستسلم الصندوق الأسود للطائرة إلى السلطات الأوكرانية، بطلب من كييف، حسبما نقلت وكالة تسنيم المحلية (شبه رسمية).

وأضاف ريزايفير أنهم اجتمعوا سابقاً مع الخبراء الأوكرانيين القادمين للبلاد، من أجل البحث في الحادثة.

وأردف: "الصندوق الأسود للطائرة لن يُفحَص في إيران، وسيُنقَل إلى أوكرانيا".

وذكر أن "الصندوق سيُفحَص في أوكرانيا بمساعدة خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، وإذا لم ينجح الأمر فسيُنقَل إلى فرنسا".

وفي 8 يناير سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، مما أسفر عن مصرع 176 شخصاً، هم 82 إيرانياً و57 كنديّاً و11 أوكرانيّاً و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وأعلنت هيئة الأركان في بيان السبت، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

فيما أعلن الحرس الثوري في اليوم نفسه، على لسان قائد القوة الجو-فضائية التابعة له العميد أمير علي حاجي زاده، تحمُّله مسؤولية إسقاط الطائرة.

والثلاثاء أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، إلقاء القبض على أفراد لتورُّطهم في حادثة تحطُّم الطائرة الأوكرانية.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بفعل صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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