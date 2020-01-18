سياسة
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أردوغان: مترو مطار إسطنبول سيكون الأسرع في تركيا
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم بدء مد السكة الحديد لمشروع قطار أنفاق يصل إلى مطار إسطنبول، وذلك في حفل مد السكة الأولى ضمن مشروع "قطار أنفاق غيرت تبه ـ مطار إسطنبول"، وقال أردوغان إن هذا الخط سيحظى بلقب "المترو السريع الأول" لتركيا.
أردوغان: مترو مطار إسطنبول سيكون الأسرع في تركيا
أشار أردوغان إلى أن هذا الخط يمتدّ 37.5 كلم ويشمل 9 محطات / AA
18 يناير 2020

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، في مراسم بدء مد السكة الحديد لمشروع قطار أنفاق يصل إلى مطار إسطنبول.

وفي كلمة خلال مشاركته في حفل مدّ السكة الأولى ضمن مشروع "قطار أنفاق غيرت تبه ـ مطار إسطنبول"، قال أردوغان إن هذا الخط سيحظى بلقب "المترو السريع الأول" لتركيا.

وأوضح أن مدة الرحلة من منطقة غيرت تبه إلى مطار إسطنبول الذي دخل الخدمة في أبريل/نيسان 2019، عبر هذا الخط، ستكون 35 دقيقة.

وأشار أردوغان إلى أن هذا الخط الذي يمتد 37.5 كلم ويشمل 9 محطات، سيكون مرتبطاً ببقية خطوط وسائل النقل العامة في المدينة.

وأوضح أن عمليات الحفر في إطار المشروع أُنجِزَت بنسبة 94%، واستُكمل قسم مهمّ من الأنفاق.

ولفت الرئيس التركي إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع عموماً بلغت الثلثين تقريباً.

وذكر أنه يبدأ اليوم مدّ السكك، وأن الهدف هو مدّ 470 متراًً من السكك يوميّاً، عبر العمل على مدار 24 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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