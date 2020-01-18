ارتفع ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف عمال شركة مقاولات تركية قرب العاصمة الصومالية مقديشو السبت، إلى 3 قتلى و20 مصاباً، وفق المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار.

وأضاف مختار في تصريح صحفي، أن نائب قائد القوات الخاصة الصومالية (لم يذكر اسمه) هو أحد المصابين، دون أن يذكر جنسيات القتلى.

وأعرب مختار عن قلقه من احتمال ارتفاع عدد القتلى، لوجود إصابات "في حالة خطرة".

وكانت آخر حصيلة للتفجير الذي وقع في مدينة أفجوي (التي تبعد بنحو 30 كم جنوب غرب مقديشو)، 17 جريحاً، بينهم 6 مواطنين أتراك.

واستهدف انتحاري بسيارة مفخخة، نقطة تفتيش أمنية ومركزاً لجمع الضرائب، وفقاً للشرطة الصومالية.

وشدد بيان لوزارة الدفاع التركية على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الصوماليين في مواجهة مصيبة الإرهاب.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن التفجير أسفر عن إصابة 6 أتراك و11 صوماليّاً، يتلقون العلاج في مشفى "رجب طيب أردوغان" للتدريب والأبحاث، بالعاصمة مقديشو.

فيما أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال وأدَّى إلى إصابة 6 مواطنين أتراك.

وأعربت الوزارة في بيان السبت، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة اليوم في مدينة أفجوي جنوب مقديشو، وأسفر عن إصابة عديد من الأشخاص، بينهم 6 أتراك.

وشدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن التفجير الذي استهدف عمال شركة بناء تركية في الصومال لن يثني عزم بلاده في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر، تعليقاً على هجوم وقع في مدينة أفغوي، جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن إصابة عدد من الأتراك والصوماليين.

هذا التفجير أظهر مرة أخرى الوجه القبيح للإرهاب.هذه الهجمات الدنيئة لا يمكنها أن تثني عزمنا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب - وزير الخارجية التركي - مولود جاوش أوغلو

فيما قال رئيس قسم الشرطة بإقليم شبيلى السفلى عبدي إبراهيم، إن التفجير استهدف منطقة تضمّ نقطة أمنية حكومية، وموقعاً لشركة إينيز التركية، لتخزين أدوات البناء في بودبودكا.

وفي وقت لاحق أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.