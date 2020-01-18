أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت، عن "قلقها العميق" إزاء تعطيل إنتاج النفط، وحذرّت من خطورة ذلك على الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك في بيان للبعثة، تعقيباً على إقدام مؤيدين للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على اقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد، ووقف التصدير منه.

وحذّر البيان من أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، كما ستكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد".

وحثّت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الدولية بالتوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها.

وأكدت البعثة أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحياديتها.

ومساء الجمعة، اقتحم مئات من مؤيدي حفتر ميناء الزويتينة وطالبوا موظفيه بقفله، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً.

وأعلن المحتجون في بيان قبل إغلاقهم الميناء، عزمهم وقف تصدير النفط من جميع المواني بدءاً بميناء الزويتينة، حسب المصادر.

وسبق هذه الخطوة، تحذير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية) في بيان لها، لحفتر، من إغلاق المنشآت والمواني النفطية، على خلفية دعوات في مدن شرقي ليبيا تطالبه بذلك.

وتشرف قوات حفتر علي تأمين الحقول والمواني النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقاً للنفط الليبي.

وبلغ إنتاج ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1.167 مليون برميل يومياً، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).