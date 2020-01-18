طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن يكون "حذراً في كلماته".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر مساء الجمعة، تعليقاً على تصريحات لخامنئي عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ترمب إن "من يسمّى المرشد الأعلى لإيران، وهو ليس عالياً لتلك الدرجة في الفترة الأخيرة، صدرت عنه بعض الكلمات السيئة في حق الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار إلى أن اقتصاد إيران في حالة انهيار وأن شعبها يعاني، وتابع: "عليه (خامنئي) أن يكون حذراً جداً في كلماته".

والجمعة، قال خامنئي إن استهداف بلاده قاعدة أمريكية في العراق يعد ضربة لهيبة الولايات المتحدة وسمعتها باعتبارها قوة عظمى.

وأضاف خامنئي في أول خطبة له منذ 8 سنوات، أن الصواريخ التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في العراق استهدفت هيبة الولايات المتحدة العظمى وقوتها.

وقصفت إيران بالصواريخ، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، قاعدتين عسكريتين بالعراق تستضيفان جنوداً أمريكيين، رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، جرّاء غارة جوية للولايات المتحدة ببغداد، في الثالث من الشهر نفسه.