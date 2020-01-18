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الرئيس التركي يقول إن خليفة حفتر "رجل لا يوثَق به"، ومقتل مدنيَّين ونزوح 13 ألف سوري جراء خروقات النظام وحلفائه.

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أردوغان: حفتر رجل لا يوثَق فيه

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بأنه "رجل لا يوثَق فيه".

وقال أردوغان خلال تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، إن "حفتر رجل لا يوثَق فيه، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس". [TRT عربي]

ومساء الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن حفتر تعهد بالتزام الهدنة الحالية في ليبيا. ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية ومحاولة التوصل إلى حل سياسي. [الأناضول]

مقتل مدنيَّين ونزوح 13 ألف سوري جراء خروقات النظام وحلفائه

قُتل مدنيان على الأقل، ونزح نحو 13 ألف مدني شمالي سوريا، جراء تواصُل هجمات النظام وحلفائه على الرغم من وقف إطلاق النار. [TRT عربي]

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لمراسل وكالة الأناضول، بأن امرأة وطفلاً قُتلا في القصف على قرية كفرناها. وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من "جمعية منسقي الاستجابة" في الشمال السوري، فإن 12 ألفاً و884 مدنيّاً نزحوا من قرى ريف حلب الغربي وبلداتها هرباً من القصف. [الأناضول]