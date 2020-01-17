سياسة
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ترودو يطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا
طالب رئيس الوزراء الكندي بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا لتحليلهما والحصول على معلومات مفيدة بشأن الحادثة، بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة "بالخطأ" وقتل ركاب وطاقم الطائرة كافة، في 8 يناير/كانون الثاني 2020.
ترودو يطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا
ترودو يطالب إيران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا / Reuters
17 يناير 2020

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ايران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت "بالخطأ" في 8 يناير/كانون الثاني، إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على ذلك"، مضيفاً: "سيكون المكان السليم الذي يُرسَل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعاً، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة عليه".

ومن أصل 176 شخصاً قضوا في هذه الكارثة، كان 57 كنديّاً.

وأضاف ترودو أن "الصندوقين الأسودين تَعرَّضا لأضرار كبيرة ويجب تحليلهما في أسرع وقت".

وتابع بأن "الفرنسيين عرضوا إجراء التحليل، والمجتمع الدولي وخبراء كنديون يمكن أن يحضروا هذه العملية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين إلى كييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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