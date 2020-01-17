طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ايران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت "بالخطأ" في 8 يناير/كانون الثاني، إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على ذلك"، مضيفاً: "سيكون المكان السليم الذي يُرسَل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعاً، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة عليه".

ومن أصل 176 شخصاً قضوا في هذه الكارثة، كان 57 كنديّاً.

وأضاف ترودو أن "الصندوقين الأسودين تَعرَّضا لأضرار كبيرة ويجب تحليلهما في أسرع وقت".

وتابع بأن "الفرنسيين عرضوا إجراء التحليل، والمجتمع الدولي وخبراء كنديون يمكن أن يحضروا هذه العملية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين إلى كييف.