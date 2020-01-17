سياسة
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يونيسف: تشريد 90 ألف طفل في ليبيا منذ هجوم حفتر على طرابلس
شُرّد أكثر من 150 ألف شخص بينهم 90 ألف طفل في ليبيا منذ بدء هجمات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أبريل/نيسان الماضي على مناطق مختلفة، وفقاً لبيان مفصَّل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، دعت فيه جميع الأطراف إلى تحقيق السلام والأمن للجميع.
يونيسف: تشريد 90 ألف طفل في ليبيا منذ هجوم حفتر على طرابلس
هجمات حفتر تسببت في تشريد نحو 150 ألف شخص من أماكن سكناهم / Reuters
17 يناير 2020

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة، أن أكثر من 150 ألف شخص في ليبيا، بينهم 90 ألف طفل، شُرّدوا منذ بدء اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومه المسلح في أبريل/نيسان الماضي.

وصرّحَت هنريتا فور مديرة المنظمة في بيان أصدرته قبل يومين من بدء مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بأنه "لا يزال الأطفال في ليبيا يعانون بشكل كبير وسط العنف والفوضى التي أطلقتها الحرب الأهلية الطويلة في البلاد".

منذ أبريل/نيسان الماضي عندما اندلعت الأعمال العدائية في طرابلس وغرب ليبيا، تدهورت أوضاع آلاف الأطفال والمدنيين وتسببت الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل مئات

- هنريتا فور - مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"

وأوضحت تلقِّيها تقارير عن تشويه أو قتل أطفال، كما يُجنَّد الأطفال في القتال، وفي الوقت نفسه أُجبر أكثر من 150 ألف شخص، بينهم 90 ألف من الأطفال، على الفرار من ديارهم، وأصبحوا الآن مشردين داخليّاً.

وذكرت أن "البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال لرفاهيتهم وبقائهم تعرضت لهجمات أسفرت عن تضرر ما يقرب من 30 منشأة صحية، توقف 13 منها عن العمل تماماً".

ودعت مديرة المنظمة جميع أطراف النزاع والذين لديهم نفوذ، إلى حماية الأطفال ووضع حد لتجنيدهم واستخدامهم، ووقف الهجمات ضدّ البنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.

وتشنّ مليشيات خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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