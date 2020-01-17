سياسة
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تسجيلات صوتية تطيح برئيس وزراء أوكرانيا
قدّم رئيس وزراء أوكرانيا أوليكسي هونشاروك استقالته الجمعة، بعد أيام من انتشار مقطع صوتي له يقول فيه إن "الرئيس لا يعلم شيئاً عن وضع الاقتصاد المحلي"، فيما أكّد هونشاروك أن التسجيل جُمِّع من تسجيلات مقتطَعة لاجتماعات حكومية.
تسجيلات صوتية تطيح برئيس وزراء أوكرانيا
هونشاروك يقدِّم استقالته بعد أيام من انتشار مقطع صوتي يقول فيه إن الرئيس لا يعلم شيئاً عن الاقتصاد المحلي / DPA
17 يناير 2020

قدّم رئيس وزراء أوكرانيا أوليكسي هونشاروك استقالته الجمعة، بعد أيام من انتشار مقطع صوتي له يقول فيه إن "الرئيس لا يعلم شيئاً عن وضع الاقتصاد المحلي".

وقال هونشاروك في منشور كتبه على حسابه بموقع فيسبوك، إنه قدّم استقالته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف في المنشور: "تسلّمت هذا المنصب لكي أنفّذ برنامج الرئيس الذي كان رمزاً للشفافية والأخلاق بالنسبة إليّ"، موضحاً أنه يقدِّم استقالته للرئيس "ليعرضها على البرلمان من أجل إزالة أي شكوك حول عدم احترامي وثقتي بالرئيس".

وانتشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تسجيل صوتي لرئيس الوزراء وهو يُدلي بتعليقات تستخفّ بفهم الرئيس للشأن الاقتصادي.

وأكّد هونشاروك أن التسجيل الصوتي جُمِّع من تسجيلات مقتطَعة لاجتماعات حكومية، وألقى باللوم على مجموعات مؤثرة مجهولة الهُويَّة، عملت على جعله يبدو كأنه لا يحترم الرئيس.

وطلب مسؤولون في حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة" الخميس، من هونشاروك الاستقالة، مما يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، فيما قال أعضاء في حزب خادم الشعب الحاكم إنه لا سبب لاستقالة هونشاروك.

وعلى البرلمان الأوكراني بموجب الدستور، التصويت لقبول أو رفض تلك الاستقالة.

وأفاد مكتب زيلينسكي بتسلُّم خطاب الاستقالة وبأن الرئيس سوف ينظر في الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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